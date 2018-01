Geert Wilders toont zijn Arnhemse PVV-kandidaten

Filmhuis Focus trekt meer dan 70.000 mensen

16:14 ARNHEM - Focus Filmtheater Arnhem heeft 70.546 mensen over de vloer gehad in 2017, het laatste volledige jaar in de voormalige Korenbeurs op de Korenmarkt. In mei verhuist het filmhuis naar de nieuwbouw aan het Audrey Hepburnplein bij de Eusebiuskerk.