Geheime camera filmt 'dakloze' die wordt gepest bij station Arnhem

Video In China beginnen ze Rob Voerman uit Arnhem te kennen

6:52 ARNHEM - Rob Voerman is een Arnhemse kunstenaar die vooral buiten zijn woonplaats furore maakt. Zoals in China, waar hij dit jaar nog drie grote presentaties heeft. Vanaf vandaag tot 8 april is het werk van Voerman gewoon ‘thuis’ te zien, in expositieruimte Generator in Klarendal in Arnhem. 'Homecoming' heet de tentoonstelling.