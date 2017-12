Geitenboeren hebben nog hoop dat stop niet verlengd wordt

Onder de demonstranten is onder meer Willie Groot Roessink uit Laren die al 32 jaar geiten houdt. Zij wil niet meer geiten gaan houden, maar wel haar stallen vernieuwen en vergroten. Ook dat is met de huidige geitenstop onmogelijk. Later op de dag dienen VVD, SGP en ChristenUnie moties in om de maatregel wat te verzachten.



Deze partijen dienen met D66 een voorstel in om vergrotingen van stallen wel mogelijk te maken als dat maar niet leidt tot uitbreiding van het aantal geiten.