Gelderland: geitenstop duurt tot 2021

Om te benadrukken dat de geitenstop een tijdelijke maatregel is, willen Gedeputeerde Staten deze nu nog maximaal drie jaar laten duren. In de tussentijd moet uit nieuw onderzoek duidelijk worden waardoor longklachten bij omwonenden precies veroorzaakt worden. Die longklachten kwamen naar voren in een onderzoek dat in Brabant werd gehouden.

Oorzaak onduidelijk

Niet helder was wat nu precies de oorzaak van die klachten was: het voer, de mest, de vacht of de stallen van geiten. Vervolgonderzoek in Gelderland en Overijssel moet in 2019 gereed zijn. Daarna moet ook duidelijk zijn welke maatregelen er genomen kunnen worden om longproblemen te beperken.