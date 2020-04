Gelderland na cijfers verkeersongelukken: ‘Het is gewoon nog te veel’

Het aantal dodelijke ongevallen is in Gelderland licht afgenomen. ,,Tegelijkertijd is het echt nog steeds teveel‘’, zegt Van der Wal. In Gelderland kwamen in 2019 87 mensen om het leven, een jaar eerder waren het er nog 93. Een groot deel van die ongevallen was op wegen die in beheer zijn bij gemeenten of op snelwegen. Toch ziet de provincie ook daar een rol voor zichzelf. Van alle dodelijke ongevallen op provinciale wegen ontvangt de gedeputeerde persoonlijk een korte rapportage. ,,Daar heb ik om gevraagd. En al die verhalen komen weer recht in je hart binnen.’’