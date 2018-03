Gelderland steunt miljoenenbod op WK volleybal en EK Atletiek, oppositie baalt

ARNHEM - Zeer tegen de zin van de oppositie gaat Gelderland proberen het WK vrouwenvolleybal 2022 en het EK atletiek in 2021 binnen te halen. Daarvoor legt de provincie 5,5 miljoen euro opzij. De oppositie vindt dat Gelderland niet zoveel geld in topsport moet steken.

Maar de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en D66, een meerderheid, vindt het wel een goed idee, bleek vandaag.

Volgens gedeputeerde Jan Markink gaat het om twee evenementen van de buitencategorie, die na het in zijn ogen 'geweldige succes van de Giro' een nieuwe kans zijn Gelderland op de kaart te zetten.

Impact

De oppositiepartijen ziet dat totaal anders. Zij wijzen erop dat de start van de Italiaanse wielerronde in Gelderland twee jaar geleden helemaal niet zo'n groot succes was. Er gingen niet meer mensen fietsen, wat wel de bedoeling was. En de economische impact voor Gelderland was minder dan gedacht: geen 11 miljoen zoals verwacht, maar 8 miljoen euro.

De VVD bestrijdt dat opnieuw. De berekeningen waren niet goed geweest, zei Statenlid Anja Prins. Sporteconoom Willem de Boer zei gisteren echter in deze krant dat de spin-off volgens landelijke richtlijnen is berekend.

Eigen vertier

Het EK atletiek moet in Apeldoorn gehouden worden, het WK Volleybal vooral in GelreDome in Arnhem. ,,We doen dit voor een beperkt aantal bezoekers en atleten’’, zegt Pieter Plug (ChristenUnie). Hij stelde met andere oppositiepartijen voor het geld te steken in Gelderse amateursport. Dat voorstel haalde het niet.

De PVV beschuldigt Markink ervan dat hij de evenementen binnen wil halen. ,,Het ene evenement is nog niet voorbij of gedeputeerde komt al met het volgende aangehobbeld. Hij moet aan eigen vertier hebben gedacht’’, zegt PVV'er Elmar Vlottes.