Gelderland waarschuwt voor ‘gevaarlijke situaties’ bij zwemplassen door droogte

Vooral voor kinderen en ongeoefende zwemmers kan dat gevaren opleveren, stelt de provincie. Die vraagt mensen rond zwemplassen nu een oogje in het zeil te houden.



Zo is het aantal verdrinkingen onder mensen met een niet-westerse achtergrond 2,5 keer hoger dan onder personen met een Nederlandse achtergrond, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tussen 2010 en 2016. De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en drie andere organisaties begonnen vorig jaar een campagne, waarbij nieuwkomers met vlogs werden geattendeerd op de gevaren van zwemmen in open water. Zij beschikken niet altijd over een zwemdiploma.



Bij de Duivelswaai in Weurt verdronk eind juli 2018 een 20-jarige man uit Nigeria. In recreatieplas De Meent bij Beusichem werd een paar weken eerder het lichaam van een vermiste Syriër uit Culemborg gevonden.