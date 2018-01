Gelderland werft buitenlands toptalent, verdringt dat de 'eigen student' niet?

Leveren de Radboud Universiteit (20.000 studenten), Wageningen Universiteit (11.000) of de HAN (33.000) dan geen talenten af?

Zeker wel, zegt gedeputeerde Scheffer. ,,We hebben veel talent in huis, maar niet genoeg om het gat op de arbeidsmarkt te dichten. Het is een uitdaging om met de mensen die hier geboren en getogen zijn, de vraag aan te kunnen. Door buitenlandse studenten via een studie kennis te laten maken met onze provincie zijn we beter in staat om toptalent te selecteren en een baan te bieden.''



Veel afgestudeerden beproeven hun geluk in de Randstad. Gelderland telt nu rond de 35.000 werklozen. In steden als Arnhem en Nijmegen zitten 3.000 mensen zonder baan. Veelal zijn zij ouder en matchen zij niet met wat de bedrijven zeggen te zoeken.