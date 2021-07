Gelderland wil Alliander honderden miljoenen lenen voor verdubbelen elektriciteitsnet

Dorpen rond Veluwe op slot: bouw van nieuwe huizen is ‘onmogelijk’

17 juli ARNHEM - Woningbouw in dorpen bij natuurgebied Veluwezoom zal in de toekomst praktisch onmogelijk zijn. Dat is het gevolg van de stikstofcrisis. Voor huizenzoekers in bijvoorbeeld Renkum en Velp heeft dat wellicht verstrekkende gevolgen.