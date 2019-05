Gelders Genootschap bewaakt al 100 jaar de schoonheid van stad en platteland

,,Schrille vormen en schreeuwende kleuren’, zei de De Arnhemse Schoonheidscommissie, een van de voorlopers van het Gelders Genootschap, toen dit gebouwd werd. Ha ha!’’ Janos Boros, architect en hoofd kwaliteit en innovatie bij het Gelders Genootschap, schatert het uit. We staan met hem en Renée Koning, directeur van het Genootschap, op de hoek van de Zijpendaalseweg en de Amsterdamseweg, achter het Arnhemse station. Voor ons ligt een majestueus halfrond wit woonwinkelpand uit 1905, opgetrokken in jugendstil.



Naar het mozaïek boven de ingang heet het wel De Hooge Vlucht. In Arnhem staat het kortweg bekend als ‘het Diehl-pand’, naar de architect. Deze Willem Diehl (1876-1959) ontwierp meerdere beeldbepalende panden in Arnhem, waaronder de huidige popzaal Luxor en het Vesta-gebouw.



Deze panden behoren nu volgens velen tot het mooiste dat Arnhem te bieden heeft, maar daar dacht men honderd jaar geleden heel anders over. Boros: ,,Men noemde de jugendstil behaagziek, en bovendien niet Gelders. De heersende opvatting onder architecten in deze streek was toen dat gebouwen het beste eenvoudig, doelmatig en traditioneel konden zijn.’’