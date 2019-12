Gelderse boer is minder stikstofruimte kwijt bij uitbreiding veestapel

Strijden voor halve finale Polman klaar voor Koreanen: ‘Ik ga ervan uit dat we gewoon gaan knallen’

15:57 De wedstrijd tegen Zuid-Korea op het WK woensdag om 7.00 uur is cruciaal voor de Nederlandse handbalsters, die een plaats in de halve finale nog maar deels in eigen hand hebben. Estavana Polman: ,,In één keer in de wolken en dan flikker je er zo vanaf.’’