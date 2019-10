Gelderse boeren onderweg naar Den Haag voor protest: ‘We gaan gewoon de snelweg op’

De tractoren gaan met 25 kilometer per uur te langzaam voor het overige verkeer. ,,Als ze toch de snelweg op gaan, komen we in actie en begeleiden we de tractoren totdat ze van de snelweg af zijn’’, zei een politiewoordvoerder daar eerder over. Tilleman vindt het ‘niet zo erg’ dat de politie waarschijnlijk niet zo blij is met zijn actie. Hijzelf zit in de voorste tractor en leidt de stoet door de stortregen richting de hofstad.

Pendelbussen uit Scheveningen

De groep van Tilleman vertrok iets na 04.00 uur vanaf de verzamellocatie in Arnhem-Noord, begeleid door vier motoragenten. Aan de Gelderse stoet doen tientallen agrariërs uit de regio mee. In Den Haag voegen ze zich bij de tienduizenden demonstranten op het Malieveld. Daar mogen 75 trekkers bij aanwezig zijn. De overige voertuigen - er worden er duizenden verwacht - moeten worden geparkeerd bij het stadion van ADO Den Haag of bij het Scheveningse strand. Vanaf die laatste locatie rijden pendelbussen naar het Malieveld; Tilleman verwacht dat ‘zijn’ stoet ook uitkomt aan de kust.

De boeren krijgen steun vanuit de hele sector: onder meer studenten, vleesverwerkers en dierenartsen protesteren mee. Suzie Peters volgt de opleiding veehouderij in Barneveld. Ze is met haar eigen trekker gekomen. ,,Ik werk bij een koeienboer: ik sta hier omdat ik opkom voor mijn toekomst. Ik zie het bijvoorbeeld op mijn opleiding. Jongens wiens ouders een bedrijf hebben, willen dat soms helemaal niet meer overnemen omdat ze toch alleen maar gezeik krijgen. Of omdat het niet meer haalbaar is de boel te draaien: dat moeten we tegengaan.’’

Vijf medewerkers van loonbedrijf Sloot uit Aerdt hebben ieder een trekker van het bedrijf meegenomen naar het protest. Of ze vrij hebben gekregen? ,,Geen idee, we doen het gewoon’’, zegt monteur Arjan Geurts. ,,Het is ons eten, ons werk.’’ Als je het er niet mee eens bent, moet je het laten zien, vindt hij. ,,Doe je niks, weet je zeker dat er niks gebeurt.’’

‘We willen dingen écht oplossen’

Quote De maat is vol, de overheid moet echt concrete toezeggin­gen gaan doen om de boeren te ontzien Bert Gerrits Bert Gerrits, vleesveehouder en veehandelaar uit Angeren, is met de auto met aanhanger in plaats van de trekker. ,,Die was stuk, er liggen een paar ruiten uit. En dat is geen pretje met die regen.’’ Hij kon vannacht niet slapen van de adrenaline. ,,Je leeft ernaartoe. We gaan naar Den Haag om dingen écht op te lossen. Als we de veestapel moeten halveren (een plan van D66, JvE), wordt het helemaal niks meer. Dan pak je niet alleen de boeren, maar ook uitzendbureaus, loonwerkers, leveranciers, winkels. Ze pakken van de héle sector de boterham af. En al die milieumaatregelen: wéér moeten ze de boeren hebben. De maat is vol, de overheid moet echt concrete toezeggingen gaan doen om de boeren te ontzien. En als het na vandaag niet lukt, moeten we terug. En echt, ik zou het zo weer doen.’’

Terwijl Gerrits actie voert, is zijn bedrijf in goede handen. ,,Ik heb een lieve vriendin en andere mensen die ik heb opgetrommeld die de dieren verzorgen.’’ Anders had hij ook niet weg gekund. ,,Weet je, ook met zo'n actie... Onder boeren is een hoop afgunst. Heb ik een nieuwe trekker, wil de buurman er ook een. Maar bij zulke dagen, staan ze voor elkaar klaar. Dát is de saamhorigheid van de boeren.’’