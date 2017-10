'Gelderse' boycot Albert Heijn had toch effect

Het nieuwe kabinet wil supermarkten de mogelijkheid geven vooraf afspraken met boeren te maken over hogere prijzen voor hun producten. ,,Ik ben daar heel blij mee’’, zegt Van Dijk.



Hij zegt dat vooral dat verbod op onderlinge afspraken een groot probleem was. In 2015 hield de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de introductie van de Kip van Morgen tegen, omdat supermarkten en industrie verboden prijsafspraken gemaakt hadden. Het nieuwe kabinet wil dat de ACM dat in het vervolg niet meer doet. En dat geeft mogelijkheden om boeren die duurzamer willen produceren, daarvoor via prijsafspraken te belonen. Was zijn boycot daarbij doorslaggevend? "Succes heeft altijd vele vaders. Beschouw mij maar als een van de vaders.’’



Daarmee is het probleem dat Van Dijk met zijn boycot aankaartte nog niet opgelost. Van Dijk bekritiseerde deze week op zijn Facebook-pagina Plus en Jumbo die een nieuwe prijzenslag ontketenen. ,,Het gaat ook om het gedrag van de supermarkten zelf. En dat is nog niet veranderd.’’