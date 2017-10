Gelderse broertjes van de Stones weten ook wat rocken is

videoARNHEM - Ze zijn de 70 gepasseerd, maar de rockers van The Rolling Stones zijn niet weg te slaan van het podium. Komende zondag kunnen Mick, Keith, Charlie en Ron in het GelreDome in Arnhem bewijzen of ze nog net zo vlammen als vroeger.

Ook in Gelderland rocken coverbands van de Stones er op los. Muzikanten van drie Gelderse Stones-bands aan het woord over hun muzikale helden.

Honky Tonk Ramblers

Honky Tonk Ramblers met van links naar rechts John Peters, Kees de Waal, Guus van Rijswijck, Jos Lauran en Vincent de Waal.

Ze zijn naar eigen zeggen energieker dan de Stones zelf. Toch blijf het bij de muzikanten van de Nijmeegse Stones-coverband Honky Tonk Ramblers vooral bij optredens in cafés en op feesten, in plaats van stadions.



Op een Rolling Stones-avond gaf zanger Guus van Rijswijck (42) zeven jaar terug met gitarist John Peters voor het eerst een akoestisch Stones-optreden. Al snel ontstond de band, die verder bestaat uit Kees de Waal, Jos Lauran en Vincent de Waal.

Obscure nummers

Quote Je ziet meteen verschrikte gezichten in het publiek als de gitarist opeens een stukje The Beatles speelt. Guus van Rijswijck, Honky Tonk Ramblers De Nijmegenaren coveren het liefst grote Stones-hits uit de sixties, als Jumpin' Jack Flash, Satisfaction en The Last Time. Ook de obscure, psychedelische nummers van het album Their Satanic Majesties Request ontbreken niet. ,,Dat is een beetje een vage hippieplaat en wordt gezien als het mislukte antwoord op The Beatles' Sgt Pepper’s. We zijn er ook voor fans die houden van meer obscure muziek. Al spelen we vooral grote hits. Ooit hebben we het integrale livealbum Get Yer Ya-Ya's Out! gespeeld, wat mij betreft de beste liveplaat ooit’’, zegt Van Rijswijck.



Gitarist John Peters kan het niet laten af en toe een stukje The Beatles tussendoor te spelen. ,,Dan speelt hij opeens middenin Satisfaction de riff van het Beatles-nummer Daytripper. Je ziet meteen verschrikte gezichten in het publiek, want vroeger was er toch een concurrentiestrijd tussen die bands. Het is geinig die vete een beetje in leven te houden.’’

Ouder

De Honky Tonk Ramblers spelen volgens Van Rijswijck sneller dan de Stones. ,,We klinken eerder als The Rolling Stones in de jaren '60. Als je ze nu hoort, spelen ze trager. Ik heb ze drie keer zien optreden: twee keer in de ArenA en een keer in het Goffertpark. Vooral het concert in het Goffertpark was indrukwekkend. Ze worden wel merkbaar ouder. Zo goed als hun show in 1969 in Madison Square Garden wordt het niet meer.’’

Naar het GelreDome-concert gaan de muzikanten niet. ,,Voor de goedkopere kaarten waren we te laat. Heel erg is het niet. Ik voel geen grote behoefte me blauw te betalen, zodat Mick Jagger de alimentatie voor z'n vele kinderen kan ophoesten.’’

Frits Robeerst (links), Henk Dielen en midden-achter gastgitarist Björn van der Doelen tijdens de 25-jarige jubileumshow van de Bolling Stones.

Het waren vroeger dé Rolling Stones-fans van het Heldring College (nu Hendrik Pierson College) in Zetten: de leraren Nederlands Frits Robeerst (76) uit Nijmegen en Henk Dielen (75) uit Malden.

Quote Vals dat we zongen toen we net gestart waren. Frits Robeerst, zanger Bolling Stones Ook scholieren viel het eind jaren '80 op dat de twee groot fan waren van de Stones. Robeerst: ,,Een paar havoleerlingen waren kort na hun eindexamen een Stones-bandje gestart. Twee jaar later - in mei 1990 - had onze school een songfestival en dat was echt een avond waar iedereen naar uitkeek. Het leek Henk en mij een geweldig plan daar samen met die ex-leerlingen - die best wat muziek konden maken - aan mee te doen. Sindsdien zijn we niet meer gestopt.’’



De zangkwaliteiten van de leraren waren daarentegen verre van geweldig. ,,Vals dat we zongen toen we net gestart waren. Het was ongelooflijk. We waren echt slecht en hadden ook geen maatgevoel’’, zegt Robeerst met een lach. ,,Gelukkig is dat in de loop der jaren wel iets verbeterd. We zijn ook een coverband met een heel grote knipoog.’’

Na het songfestival op school zijn de Bolling Stones altijd blijven optreden. Alleen de samenstelling is enkele malen veranderd. ,,Als er weer eens een muzikale ex-leerling in beeld kwam, kon die er bij komen. Het mooie voor hen was dat de rollen waren omgedraaid. In de jaren '70 en '80 corrigeerden Henk en ik ze op taal- en spelfouten, maar in de band kregen wij opeens de wind van voren als we iets verkeerds deden.’’ Een paar oud-leerlingen zijn gebleven als vaste muzikant. ,,En we hebben weleens gastgitaristen. Oud-voetballer Björn van der Doelen speelt geregeld mee.’’

Herinneringen

Mooie herinneringen aan optredens heeft Robeerst genoeg. ,,Ik weet nog dat we ooit een optreden hadden in het Duitse Usingen, een partnergemeente van het Betuwse Valburg. Andere Duitse bands waren stomverbaasd dat wij daar ook op het podium mochten spelen. Ook tijdens de Rijnweek in Rhenen stonden we op een groot podium. En op wagens meerijden in carnavals- en koninginnedagoptochten.’’

Aan stoppen denken de muzikanten nog lang niet. Al treden ze meestal niet meer dan hooguit twee keer per jaar op. ,,We blijven zeker doorgaan. Het is toch geweldig: twee oude gekken, die daar op het podium staan met gasten die 20 tot 40 jaar jonger zijn.’’

Zingen ze inmiddels niet meer vals? Oordeel zelf!

De band Happy covert muziek van The Stones.

Rocken zoals Keith Richards dat doet? Stones-fan Bastiaan Koijck (55) uit Oosterbeek kan het dankzij zijn gitaar van het merk Fender. ,,Het is zo'n gitaar waar Keith ook mee speelde en je mooi dat typische Stones-geluid kunt laten klinken. Zo kan ik hem muzikaal zo goed mogelijk imiteren.’’



Het GelreDome-optreden van komende zondag was voor Koijck de reden een Rolling Stones-coverband op te richten. De superfan zette een paar maanden terug een advertentie daarvoor op internet en de reacties stroomden binnen. Het resultaat is een vierkoppige band, met gitarist Erwin van de Broek, bassist Barent Brouwers en drummer Theo Hoksbergen. ,,Allemaal zijn we fan van The Stones en hebben we ervaring in de muziek. Een concert zo dichtbij huis vond ik zo uniek, dat ik een band wilde starten.’’

Repeteren

Optredens hebben de muzikanten nog niet gehad. Maar lang gaat dat niet meer duren, verwacht Koijck. ,,We zijn nu volop aan het repeteren en dat gaat hartstikke lekker. Binnenkort hopen we in de eerste cafeetjes en op de eerste kleine festivals te staan.’’

Quote Het gebeurt niet vaak dat je zo dichtbij je helden staat. Bastiaan Koijck Als echte Stones-fan heeft Koijck zijn helden eind vorige eeuw zelfs ontmoet in Landgraaf, doordat hij een prijsvraag won op de radio. ,,Ik wist als enige het antwoord op de vraag in welk jaar Keith Richards weer een 's' achter zijn achternaam had geplaatst, namelijk in '78. Ik werd helemaal gek van vreugde. Niemand geloofde dat ik echt Mick Jagger en de andere Stones ging ontmoeten. Het gebeurt ook niet zomaar dat je zo dicht bij je helden staat. Het deed me beseffen dat het ook maar mensen zijn.’’

