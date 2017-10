Gelderse horeca sjoemelt met fooien en buit werknemers uit

Universitair hoofddocent Arbeidsrecht Femke Laagland van de Radboud Universiteit verbaast zich over het gerommel met fooien. ,,De wet is heel duidelijk. Het valt helemaal niet onder loon en een werkgever mag zich daar niet mee bemoeien. De verdeling van de fooien wordt door het personeel onderling geregeld. Dat iemand bovendien zelfs positieve kasverschillen van de fooi afhaalt, vind ik ongelooflijk."



Ook het niet uitbetalen van standbydiensten is dubieus. Hier is weinig jurisprudentie over, zegt Laagland. Toch is de kans aanzienlijk dat een rechter dit in strijd acht met goed werkgeverschap en de werknemer op grond daarvan alsnog een deel van zijn loon kan vorderen. Een werknemer heeft (ook in standbydienst) als hij aan het werk wordt gezet recht op minimaal drie uur aan loon, zelfs al is hij of zij slechts een uur of minder aan het werk. Ook die regel wordt in veel zaken met voeten getreden.