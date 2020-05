Gelderse moskeeën en Marcouch willen dat Nederland eigen imamopleiding krijgt

Auto over de kop op snelweg A50: bestuurder gewond, hond ongedeerd

13:56 HEELSUM - Een auto is zondagmiddag van de A50 bij Heelsum geraakt, over de kop gevlogen en geëindigd tegen een hek. De bestuurder raakte wonder boven wonder slechts lichtgewond, hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.