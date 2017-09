Gele Rijdersplein in Arnhem fanzone voor 1.100 Lazio-fans

Rheden komt in verzet tegen laagvliegers Lelystad

18:00 ARNHEM/ RHEDEN - Als de geplande laagvliegroutes (1.800 tot 2.700 meter) van passagiersvliegtuigen in verband met de uitbreiding van Airport Lelystad in 2019 ongewijzigd blijven, dan krijgen vooral de inwoners van de gemeenten Ede, Brummen en Rheden en in mindere mate Arnhem, Renkum en Rozendaal te maken met een forse toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling.