GelreDome even middelpunt van hardstyle-liefhebbers tijdens Qlimax

Sinds 2002 wordt Qlimax in GelreDome gehouden. Ieder jaar staat in het teken van een ander thema. Dit jaar is dat 'Temple of Light'. Behalve om de muziek staat het feest bekend om de spectaculaire show.



Bij omwonenden van GelreDome is Qlimax vaak minder geliefd. De lage tonen van de muziek kunnen 's nachts voor overlast zorgen. Na maatregelen is het aantal klachten de laatste jaren echter afgenomen.