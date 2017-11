GelreDome wil graag derde nachtelijk dancefeest

,,We zijn daarover in gesprek met de gemeente Arnhem’’, zegt stadiondirecteur Hèrald van de Bunt. GelreDome is nu ieder jaar het toneel van twee dancefeesten: Qlimax (dit jaar op 18 november) en Hard Bass (de volgende editie is op 27 januari). Er is zeker ruimte voor drie van dergelijke evenementen, zegt Van de Bunt.

De gemeente Arnhem bevestigt dat er gesproken wordt over een eventuele uitbreiding van de nachtvergunning voor het stadiontheater. Of die er komt, is nog niet duidelijk. ,,We begrijpen het belang ervan voor GelreDome, maar we moeten ook rekening houden met de overlast die een dergelijk evenement oplevert voor de omgeving’’, zegt een woordvoerder.

Onderzoeken

Juist die overlast was in het verleden reden om het aantal nachtelijke feesten te beperken. Sindsdien heeft GelreDome diverse onderzoeken laten doen naar de reikwijdte van geluid bij dance-events. Volgens stadiondirecteur Van de Bunt is de hinder inmiddels afgenomen.

Mocht de gemeente Arnhem instemmen met een uitbreiding van de nachtvergunningen, dan is er ook al een gegadigde voor die extra mogelijkheid. De organisatoren van Qlimax of Hard Bass (respectievelijk Q-dance of b2s) hebben al een concept op de plank liggen, zegt Van de Bunt.