Geluid en geschiedenis staan centraal bij tentoonstelling Sonsbeek in Arnhem

ARNHEM - Geluid en geschiedenis. Dat zijn de centrale thema's van de twaalfde editie van de tentoonstelling Sonsbeek in Arnhem. Gisteren werden de eerste kunstenaars bekendgemaakt die later dit jaar hun werk tonen.

Een doolhof van Grolsch-kratten, een 'luisterroute'. Het zijn enkele voorbeelden van de werken die komende zomer te zien zijn tijdens de tentoonstelling Sonsbeek in Arnhem. Liefst veertig kunstenaars maken dit jaar deel uit van de expositie.

De tentoonstelling, voor de twaalfde keer, staat onder leiding van de in Berlijn woonachtige artistiek directeur Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (1977, Kameroen). Hij maakte gisteren de namen van de eerste kunstenaars bekend. De complete lijst volgt in maart.

Volledig scherm Sonsbeek 20 24. © AD100

De Sonsbeekexpositie is een vierjaarlijkse kunstmanifestatie, met als epicentrum Park Sonsbeek aan de rand van het Arnhemse centrum. De eerste editie was in 1949 en werd opgezet in een poging Arnhem, dat flink had geleden onder de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, nieuwe allure te geven.



De twaalfde editie van de tentoonstelling, die internationaal hoog aangeschreven staat, is te zien van 5 juni tot en met 13 september. De vorige keer, in 2016, kwamen er 125.000 bezoekers.

Volledig scherm Sonsbeek 20 24. © AD100

Geluid speelt een centrale rol tijdens de komende editie. Ook is er aandacht voor het koloniale verleden. ,,Het gaat om hoe je perspectief kan draaien”, zegt algemeen directeur Steven van Teeseling van Stichting Sonsbeek & State of Fashion, de organisatie achter de beeldententoonstelling.



,,We leven in een wereld die erg aan het veranderen is. Wat betekent dat voor je toekomst, en voor je roots?”

De kunstroute beperkt zich net als de laatste edities niet tot Park Sonsbeek, maar strekt zich uit over 16 kilometer, vanaf het centrum via park Sonsbeek en Zypendaal en het in Schaarsbergen gelegen voormalig militair terrein Buitenplaats Koningsweg tot aan het Museum Kröller-Müller in Otterlo.



Sonsbeek blijft voor het eerst na de manifestatie actief in de stad met onder meer tentoonstellingen, evenementen en publicaties.

Volledig scherm Sonsbeek 20 24 © AD100

Archief Er wordt dit jaar voor het eerst gewerkt aan een centraal archief over de geschiedenis van de Sonsbeekexpositie. Iedereen kan een bijdrage leveren. ,,Mensen komen met fotoalbums uit de jaren 50 aan”, vertelt directeur Steven van Teeseling. ,,Of met restanten van kunstwerken, zoals naambordjes die tijdens een van de tentoonstellingen meegenomen zijn.” Het archief is eerst online te zien. Tijdens de tentoonstelling worden daarnaast objecten uit het archief getoond in cultureel centrum Rozet in de Arnhemse binnenstad. Mogelijk komt er langs de route ook een tent met archiefmateriaal.

Binnen Beeldententoonstelling Sonsbeek is dit jaar ook binnen te zien. Museum Arnhem toont in de Walburgiskerk onder meer een groot werk van de Ghanese kunstenaar Ibrahim Mahama. In zijn installatie Parliament of Ghosts zijn objecten te zien die veel mensen als afval zouden beschouwen: oude treinstoelen en schoolbanken bijvoorbeeld. Museum Kröller-Müller brengt drie solotentoonstellingen. Ook komt er een ‘koloniale’ kruidentuin. Arnhemse restaurants gaan de kruiden gebruiken. Wat er in Collectie de Groen vertoond wordt, wil algemeen directeur Steven van Teeseling nog niet verklappen.

Buiten Vier kunstenaars gaven gisteren een sneakpreview van het werk dat zij gaan tentoonstellen. De Kameroense Justine Gaga maakt een doolhof dat bestaat uit liefst zevenduizend Grolsch-kratten. Wendelien van Oldenborgh uit Nederland maakt een film over kolonialisme en radicalisme die wordt gepresenteerd in een open bouwwerk dat dient als bioscoop. Sam Auinger (Oostenrijk) komt met een route waarin luisteren naar de omgeving centraal staat. Antonio Guzman (Panama) maakt een ruimte van honderd banierstukken, geverfd in indigo - de kleur die via de slavenhandel naar Amerika overwaaide.