Gemeente Arnhem gaat langer en meer vluchtelingen opvangen: dit moet je erover weten

Waarom vangt Arnhem meer mensen op?

Er zijn een aantal redenen waarom de gemeente Arnhem meer vluchtelingen op gaat vangen. Zo vluchten er veel Oekraïners naar Arnhem vanwege de oorlog in hun land en de verwachting is dat zij langer in de stad zullen blijven dan gedacht.

Ook is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel veel te druk. De Gelderlander schreef op 14 juli 2022 dat er zo’n 300 mensen geen bed hadden en dat 100 mensen buiten moesten slapen. De gemeente noemt de situatie schrijnend. ”Wij willen de vluchtelingen die naar Nederland komen zo goed mogelijk opvangen in onze stad en hier tot rust laten komen. Onderdak is dringend noodzakelijk om dramatische toestanden in Ter Apel te voorkomen”, aldus de burgemeester.

Waar komen ze vandaan?

De mensen waarvoor Arnhem meer opvangplekken creëert, vluchten vanuit verschillende landen. Er komen meer plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook voor asielzoekers uit andere landen opent de gemeente een extra opvanglocatie.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Uitzicht op de Rijnkade waar opvangschepen liggen voor vluchtelingen © Gemeente Arnhem

Waar zijn de opvanglocaties?

In Arnhem liggen momenteel twee cruiseschepen aan de Rijnkade voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een van die twee schepen gaat in september 2022 weer de vaart in, dus daar komt een ander schip voor in de plaats. Aan de Rijnkade blijven dus twee opvangenschepen liggen. Aan de Nieuwe Kade in Arnhem ligt een opvangschip voor asielzoekers uit andere landen. Daar komt binnenkort een tweede schip bij, zodat er extra opvangplekken beschikbaar komen. Bovendien breidt de gemeente de Proces Opvang Locatie (POL) aan de Groningensingel uit.

Hoe lang blijven de vluchtelingen?

Omdat de verwachting is dat vluchtelingen en asielzoekers langer in Arnhem verblijven dan gedacht, blijven de (extra) opvanglocaties tot minimaal eind 2023 open. Zowel Oekraïense vluchtelingen als asielzoekers uit andere landen kunnen gratis taallessen Nederlands en Engels volgen. ”Om mee te kunnen doen is het spreken van de taal onmisbaar”, zegt wethouder Paul Smeulders.

Hoeveel vluchtelingen vangt Arnhem op?

De gemeente Arnhem vangt momenteel 900 asielzoekers op. Op het tweede opvangschip aan de Nieuwe Kade komen 200 extra plekken vrij en bij de opvanglocatie aan de Groningensingel 100. In september vangt de gemeente nog 500 Oekraïners op.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.