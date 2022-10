Gemeente Arnhem wil historische dijkhuisjes in Elden liefst zelf gaan gebruiken, huur is al opgezegd

nieuws update Plofkraak bij juwelier in Velp • Krakers en politie opnieuw tegenover elkaar in Nijmegen

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: bij Juwelier Paul van Zeeland aan de Arnhemsestraatweg in Velp is vannacht een plofkraak geweest en Voor de tweede keer in drie dagen tijd stonden krakers en politie tegenover elkaar in Nijmegen.

25 oktober