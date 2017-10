Gemeente Rheden laat vervuilde flatwoning Velp dit weekend schoonmaken

Video Penetrante geur na vondst dode bewoner geeft overlast in Velpse flat

17:54 ARNHEM - Bewoners van een flat aan de Aalscholversingel in Velp klagen over stankoverlast vanuit een woning. De bewoner ervan zou bijna drie weken dood in huis hebben gelegen nadat hij was overleden. Zijn woning, waar het een bende is van lege bierblikken en vuilniszakken, is nog niet schoongemaakt.