Gemeente zit in zóveel samenwerkingsverbanden dat niemand ze meer controleert: ‘Ondemocratisch en ernstig’

Onderzoek naar gemeentenGemeenten geven steeds meer geld uit via regionale samenwerkingsverbanden. Dat schuurt omdat gekozen gemeenteraadsleden nauwelijks grip hebben op dit soort uitgaven en burgers veelal het bestaan van die samenwerkingsverbanden niet kennen. Deze uitgavenpost is gestegen tot boven de 16 miljard euro op een totale begroting van 65 miljard.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Stentor, De Gelderlander en Tubantia. Gezaghebbende bestuurskundigen reageren bezorgd en waarschuwen voor de gevolgen van onvoldoende democratische controle, gebrek aan transparantie en een situatie waarin ambtenaren aan de touwtjes trekken.

Het gaat bijvoorbeeld om samenwerkingsverbanden op het terrein van volksgezondheid (GGD), veiligheid (Veiligheidsregio’s), milieu (Omgevingsdiensten), ruimtelijke ordening, welzijn, (jeugd)zorg en economische ontwikkeling.,,De situatie is ernstig”, zegt de Twentse hoogleraar Marcel Boogers (Innovatie en Regionaal Bestuur). ,,Er moet iets gebeuren, want het wordt steeds onoverzichtelijker, ingewikkelder, ondemocratischer en het is ook nog eens niet effectief.’’

Ronduit alarmerend

Prof. dr. Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden, noemt het zelfs ronduit alarmerend. ,,Ik vind het bizar dat zo’n groot deel van de overheidsbegroting wordt onttrokken aan democratische controle en niemand zich er druk om maakt.’’

Het bedrag dat gemeenten uitgeven via regionale samenwerking is in de afgelopen jaren sterk gegroeid doordat gemeenten steeds vaker op tal van terreinen gedwongen zijn (door het Rijk of vanwege gebrek aan kennis en kunde) regionaal samen te werken met andere gemeenten.

Belangrijke vraagstukken die inwoners van gemeenten direct raken, waar eerst lokaal door een gemeenteraad over werd beslist (van ruimtelijke ordening tot welzijn, van zorg tot economische ontwikkeling), worden daardoor in toenemende mate door een veelheid aan regionale besturen van gemeenschappelijke regelingen aangepakt. De gemeenteraad, die wordt geacht de financiën te controleren en het volk te vertegenwoordigen, heeft er nauwelijks invloed op.

Volledig scherm Prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur Universiteit Twente / UT. © Remco Zwinkels

In 2005 ging het om een bedrag van 8,5 miljard euro dat door regionale samenwerkingsverbanden werd uitgegeven. Dat was 8 procent van de gemeentelijke budgetten. Inmiddels wordt gemiddeld tussen de 25 en 30 procent van de gemeentelijke begroting in regioverband uitgegeven, zegt prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente. Dat betekent dat de uitgavenpost voor regionale samenwerkingsverbanden is gestegen tot boven de 16 miljard euro op een totale begroting van 65 miljard.

Zorgelijk

Het einde van de groei is nog lang niet in zicht, omdat gemeenten (groot en klein) steeds meer taken van het Rijk krijgen die ze alleen samen met andere gemeenten, vaak in regioverband, kunnen of zelfs moeten doen. Boogers, vindt dat zorgelijk, vooral omdat de gemeenteraden slechts beperkte zeggenschap en inzicht hebben in wat er in die regio gebeurt. Bovendien ontbreekt dat overzicht vaak ook bij maatschappelijke organisaties en burgers die wel in een vroeg stadium hun opvattingen kenbaar willen maken over regionale beleidsaangelegenheden

,,De situatie is ernstig’’, zegt Boogers. ,,Er moet iets gebeuren, want het wordt steeds onoverzichtelijker, ingewikkelder, ondemocratischer en het is ook nog eens niet effectief. Ambtenaren besturen nu. Ze worden nauwelijks aangestuurd. Ze sturen zichzelf aan en krijgen daar de ruimte voor. Als je het positief beschouwt, kun je zeggen dat het daardoor nog een beetje marcheert, maar het is geen democratie maar een technocratie.’’