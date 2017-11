Gemeenten regio Arnhem breken met Airbornemanager

Dat gaat vooral over de manier waarop de gemeenten moeten komen tot betere samenwerking en profilering.

Hedwig Kauffman uit Oosterbeek werd in maart voor drie jaar benoemd tot regiomanager Airborne. Ze moest vorm gaan geven aan een eensgezinde marketing van het 'Normandië van het Noorden' in combinatie met moderne vormen van herdenken om meer mensen naar het gebied te trekken.

De gemeenten willen verder geen toelichting over het conflict geven. Ook Kaufman onthoudt zich van commentaar.

Rivaliteit

Robert Voskuil, historicus van de Slag om Arnhem en al decennia betrokken bij de herdenkingen, denkt dat de rivaliteit tussen gemeenten en betrokkenen weer opspeelt. ,,Dat speelt altijd al in dat wereldje, ik denk al vanaf direct na de oorlog.’’ Ook Laurens van Aggelen, auteur van verschillende boeken rond Market Garden en de Airborne Herdenkingen, vreest dat hardnekkige oude geschillen het lastig maken om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

,,Ik weet niet wat de achterliggende argumentatie is’’, reageert Roger Beets van de Stichting Airborne Herdenkingen. ,,Ik hoop dat we in ieder geval kunnen vermijden dat het een wedstrijd wordt in elkaar de Zwarte Piet toespelen.’’

Grenzen

Programmacoördinator Dick van der Meer van de Stichting War Reqium Bridge to the Future is compleet verrast door het plotselinge vertrek van Kaufman, ,,Ik vind dit buitengewoon spijtig.’’ Hij oppert dat Kaufman 'in haar eentje' als 'spin in het web' misschien tegen grenzen is aangelopen.

Van der Meer schreef een paar jaar terug een uitgebreid adviesrapport richting gemeenten over samenwerking. ,,Ik stelde toen voor om de stichting Airborne Herdenkingen om te vormen in een overkoepelende en bredere stichting om de betere samenwerking van de grond te tillen. Dat advies is nog niet overgenomen. Dat komt nu misschien een stap dichterbij. Of er komt een andere vorm.’’

Vergadering afgeblazen