Genieten van de paarse heide: 7 x alternatieven voor de Posbank

indebuurtDrukte, afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer en schouder aan schouder dezelfde route wandelen. Hoe mooi de Posbank ten noorden van Arnhem ook is, het is er niet altijd even leuk. Bovendien neemt de druk op de natuur er toe. Daarom deze 7 alternatieve plekken in de buurt van Arnhem waar je óók van de paarse heide geniet.

Warnsborn en de Westerheide

Op landgoed Warnsborn groeit heide en op de Westerheide, een rustig heidegebied ten noorden van Arnhem, ook. Je kunt een mooie wandeling combineren door beide gebieden. Hier vind je meer informatie en een kaartje.

Koningsheide

Wat minder bekend, maar zeker niet minder bemind! De Koningsheide. Dit gebied is eigendom van de gemeente Arnhem. Een deel van de Koningsheide is aangewezen als bosreservaat. Het bos wordt alleen nog beheerd voor de veiligheid van de paden. Je leest er hier meer over.

Wil je, om te genieten van de paarse bloemetjes, op de Koningsheide wandelen, dan kun je hier parkeren.

Het Deelerwoud

Het Deelerwoud is een mooi natuurgebied dat bekend staat om de kans om wild te spotten. Hier sla je misschien wel twee vliegen in één klap. Want hoe mooi is het als je een hert ziet dat een wandeling over de hei maakt. Om te wandelen in het Deelerwoud kun je het beste parkeren aan de Deelenseweg. Hier vind je meer informatie over wandelmogelijkheden.

Wolfhezer Heide

Vlakbij Arnhem ligt het plaatsje Wolfheze. Omringd door bossen en mooie natuur, zoals de Wolfhezer heide. Hier vind je een mooie wandelroute waarbij je ook langs de hei wandelt.

Nationaal Park De Hoge Veluwe

Het Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft ook verschillende heidevelden. Vanaf de ingang Schaarsbergen, Otterlo of Hoenderloo kun je het park bezoeken. Tip: informeer bij de ingang waar de heide mooi in bloei staat, pak een witte fiets en genieten maar!

Ginkelse Heide en de Edese Heide

Langs de N224, van Arnhem naar Ede, staat de heide in augustus mooi in bloei. Aan beide kanten van de weg. Een wandeling naar de Schaapskooi is een aanrader. Of maak een mooie fietstocht dwars over de bloeiende heide. Er zijn verschillende parkeerplaatsen net naast de N224. Hier vind je meer info over een mooie wandelroute.

Wekeromse zand

In natuurgebied het Wekeromse zand staat de heide in augustus mooi in bloei. Hier vind je meer informatie over het natuurgebied en de parkeerplaatsen. Het is ongeveer een half uurtje rijden naar de parkeerplaats aan de Hoeverweg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.