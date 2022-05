Gerenommeerd vega-restaurant keert terug in Arnhem: ‘Die lockdown was in het begin best relaxt’

,,Het worden twee restaurants. Zullen we de namen noemen?”, vraagt de van enthousiasme overlopende Demian Parasmo aan Imane Dafer, Parasmo’s ‘partner in crime’ en in ‘love’. Dafer: ,,Nee, nog niet. Toch?”

In hun takeaway trattoria, omringd door geestig getitelde kookboeken als De Dikke Vegetariër en The Vegetarian Butcher, vertelt Parasmo in sneltreinvaart over Konijnenvoer, the story so far (‘Ook de titel van ons boek, dat in september verschijnt’).