'Gesloten cafés Arnhemse Korenmarkt raken vergunning kwijt'

Haagse kopstukken voor raads­ver­kie­zin­gen naar Arnhem

7 maart ARNHEM - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn komend weekend twee landelijke politieke kopstukken in Arnhem. Zondagmiddag (vanaf 13.45 uur) gaat VVD-leider Mark Rutte bij Stan & Co op het Willemsplein in gesprek met Arnhemmers.