Gestolen kikkerkoning bij Watermuseum krijgt een troonopvolger: ‘Waarschijnlijk een ijsvogel’

De diefstal van de kikkerkoning zorgde dit voorjaar voor een golf voor verontwaardiging. Het water spugende beeld, dat op de waterspeelplaats bij het museum stond, was immers bijzonder in trek bij kinderen en genoot een bekendheid tot ver buiten Arnhem.

Crowdfunding

Dit weekend sluit de verkiezingen en worden de stemmen definitief geteld. Tegelijkertijd loopt er nog dik een week een crowdfundingsactie om de nieuwe troonopvolger daadwerkelijk te kunnen realiseren. Inmiddels is er ruim 11.000 euro opgehaald, het totale streefbedrag is 18.000 euro. Verber: ,,De provincie Gelderland heeft aangegeven dat als we 70 procent van het streefbedrag halen, zij de rest aanvullen. We zijn er dus bijna, maar een kleine eindsprint is wel nog nodig.”