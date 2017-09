Gestolen Macbook terug door intypen serienummer, duo uit Arnhem opgepakt

Minder misdrijven, maar 'geen reden achterover te leunen'

7:09 ARNHEM - Het aantal geregistreerde misdrijven in Oost-Nederland is het eerste half jaar van 2017 met bijna 11 procent flink gedaald. Toch is dat geen reden om tevreden achterover te leunen, zegt politiechef Pim Miltenburg. ,,We zien dat cybercrime snel opkomt in het Oosten en deze vorm van misdaad laat zich moeilijk in cijfers vatten.’’