Gestoorde, dakloze junk die fatale brand stichtte (twee doden, twee gewonden) is na tbs tevreden vuilnisman

Vitesse treft Ierse club Dundalk FC in Conference League

29 juli TALLINN - Vitesse speelt in de derde voorronde van de Conference League tegen Dundalk FC. De Ierse club was donderdagavond in de tweede voorronde te sterk voor FCI Levadia uit Estland: 1-2. In Tallinn maakten de gasten in de extra tijd van de wedstrijd de winnende goal.