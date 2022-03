Getraumatiseerde militairen en medewerkers hulpdiensten hiken door Veluwse bossen: ‘We hopen hen het geluk even terug te geven’

De Veluwemars, van 17 tot en met 20 mei, is het eerste evenement van PT my aSS, een stichting die uit de koker van John de Vries komt. Hij zat bij de marechaussee en was politieagent in de regio Gelderland-Midden. ,,Ik werkte vanuit het bureau in Doorwerth.” Nu is hij met Vriezz Trading agent en distributeur van outdoormerken.