Gewapende overval op tankstation in Arnhem

'Homofobe' CDA'er krijgt tweede kans bij jongerentak in Arnhem

17:01 ARNHEM - Het bestuur van de afdeling Arnhem van het CDJA, jongerentak van het CDA, heeft een nieuw lid dat zich in het verleden schuldig maakte aan homo-onvriendelijke uitspraken. Volgens een woordvoerder van de CDA-jongeren krijgt Andrei Vreeling in Arnhem een tweede kans, nadat hij door het stof is gegaan voor wat hij heeft rondgebazuind.