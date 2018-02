Gewonden bij zwaar ongeluk op A50 zijn twintigers uit Apeldoorn en Utrecht

Haverkamp wil minder arme mensen in Rheden

12:13 DE STEEG - Rheden moet maatregelen nemen om het aantal inwoners met een smalle beurs te reduceren. Te denken valt aan duurder bouwen en het minimabeleid versoberen. De sociale problematiek in de gemeente Rheden is de ernstige van Nederland, op een klein aantal gemeenten in Noordoost-Groningen na.