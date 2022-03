Gezocht voor documentaire: ‘bleekneusjes’ uit het verwoeste Arnhem van na de Tweede Wereldoorlog

ARNHEM - Ondervoede Nederlandse kinderen mochten in de herfst van 1945 naar Engeland om aan te sterken. Bob Bakkenes uit Arnhem was een van die ‘bleekneusjes’. Marieke van Kessel van de Stichting Bridge to Liberation Arnhem gaat in mei met hem terug naar Engeland.