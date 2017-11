Gezocht: vrijwilligers voor begeleiden van zedendelinquenten

Automobilist gewond na botsing op Batavierenweg in Arnhem

15:57 ARNHEM - De bestuurder van een auto is maandagmiddag naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met zijn auto in de flank van een andere auto was gereden. Dat gebeurde op de kruising van de Batavierenweg met de Burgemeester Matsersingel in Arnhem.