GGD kan miljoenen besparen op zorg voor gezonde kinderen

ARNHEM - Uitgebreide en gespecialiseerde zorg voor kinderen die niets mankeren, is volgens de GGD's in Gelderland niet nodig. Er kunnen miljoenen euro's bespaard worden door de zorg voor gezonde kinderen over te laten aan assistenten en verpleegkundigen.

De GGD Gelderland-Midden, werkzaam in het gebied van Zevenaar tot aan Nijkerk, heeft flink wat taken verschoven in de jeugdgezondheidszorg. Kinderen krijgen bij het consultatiebureau en op school minder controles door een arts, maar worden meer gezien door een verpleegkundige of doktersassistent. Het geld dat dit oplevert, wordt ingezet voor kinderen die juist meer zorg nodig hebben.

GGD Gelderland-Midden heeft uitgerekend dat door deze taakverschuiving in sommige gevallen een derde van de kosten wordt bespaard. Als er 100.000 kinderen op de kleuterschool eerst door een doktersassistent, in plaats van direct door een jeugdarts worden gezien, kan dat zelfs 2,4 miljoen euro schelen.

E-book

Kinderen met wie het goed gaat worden niet meer standaard opgeroepen om op het consultatiebureau te komen. Een afspraak volgt alleen, als de jeugdarts of -verpleegkundige en ouders denken dat het zinvol is. In de toekomst zal het ouderwetse 'groeiboekje' deels vervangen worden door een e-book. Ouders kunnen daarin bijvoorbeeld een filmpje van hun kind uploaden, waarin het kind gedrag laat zien waar de ouder vragen over heeft. Mogelijk heeft het consultatiebureau daar digitaal een antwoord op, of wordt de ouder dan alsnog verzocht op het consultatiebureau te komen.

Ook de ouderwetse 'schooldokter' heeft een andere rol gekregen. Kinderen worden niet meer in drommen langs de schooldokter gestuurd, die maar een enkele keer per jaar op school kwam.

Doktersassistent

Het is nu een doktersassistent die de kinderen ziet en beoordeelt of een doorverwijzing naar de schooldokter nodig is. Ook docenten kunnen leerlingen doorsturen naar de schooldokter, die vaker in het jaar op de school aanwezig is.

De nieuwe werkwijze op de consultatiebureaus is de laatste jaren langzamerhand uitgerold in alle vijftien gemeenten van Gelderland-Midden. Resultaten zijn nog niet bekend.