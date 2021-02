GGD-manager Angela Vos is verbolgen én vastbesloten om door te gaan in de strijd tegen corona: ‘In Nederland bestaat een afbrandcultuur’

Als een stomp in haar maag, zo voelde het voor Angela Vos (48) toen in januari bekend werd dat persoonsgegevens van bij de GGD geteste personen op straat liggen. Verkocht door medewerkers van de landelijke koepelorganisatie. ,,Wij vinden dat verschrikkelijk. Mensen moeten ons kunnen vertrouwen. Dat is echt heel erg. Wij zijn ook allemaal mensen.’’

Het was aanleiding voor Vos om met haar verhaal naar buiten te komen. Op sociale media schrijft ze heel duidelijk: ‘Zet ego’s uit, bundel krachten, stop met elkaar afbranden, de schuld geven en gek maken’. Er klinkt frustratie door over hoe Nederland er maar niet in slaagt eensgezind het virus te lijf te gaan.

Uw laatste blog sloot u af met: ‘We zijn verdomme Nederland’. Wat is dat dan, Nederland?

,,We zijn zó innovatief. Waarom lukt het ons dan niet om die krachten te bundelen om te doen wat nodig is én om perspectief te bieden. We hebben zoveel slimme mensen. Misschien gunnen we ons de tijd niet? We zitten maar op een trein die maar doordendert en nemen niet de tijd echt even goed na te denken.’’