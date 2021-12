GGD prikt door met kerst: Arnhem, Duiven, Ede en Elst Tweede Kerstdag open voor booster

Oproep Jouw kerstfoto op onze site!

Heb jij de tofste kersttrui van de straat? Wil jij iedereen laten meegenieten van de kerstverlichting die jij of je buurman/buurvrouw hebt opgehangen in de tuin? Ben je de trotse bezitter van de hoogste, kleinste, dikste of mooiste kerstboom? Of vind je het gewoon gaaf om alleen of met collega’s, familie of andere bekenden in kerstsfeer op onze site en in de krant te komen? Stuur dan je foto op!

7 december