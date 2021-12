GGD wil parkeerproblemen en wachtrijen bij prikposten voorkomen: ‘Kom vooral niet te vroeg naar boosterafspraak’

Parkeerproblemen en rijen

Probleem bij de nieuwe prikpost in Duiven is volgens Peeks ook dat de parkeerruimte daar relatief beperkt is. Met name in de ochtend was het druk, weet de woordvoerder: ,,Dat zagen we ook toen Papendal net was geopend, daar ontstonden ook wachtrijen. Maar Papendal is qua parkeren een hele fijne plek, er is voldoende parkeergelegenheid.”