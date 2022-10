Giftige PFAS in rivieren moet omlaag: ‘We zitten in een chemische crisis’

Film en expositie over toeslagen­af­fai­re in Arnhem, moeders vertellen hoe het ging ná de documentai­re

ARNHEM - Twee moeders uit de documentaire Alleen tegen de staat, over de kindertoeslagenaffaire, vertellen zondagavond 6 november in Focus Filmtheater Arnhem hoe het ze na de film is vergaan. Ook Kamerlid Renske Leijten van de SP, die zich in de zaak heeft vastgebeten, is er dan.

21 oktober