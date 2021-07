Goedkopere ID-kaart keert terug in Arnhem, maar voor veel minder mensen

ARNHEM - Er komt in Arnhem weer een goedkopere versie van de identiteitskaart. Maar die zal alleen bestemd zijn voor mensen met een laag inkomen, die in het bezit zijn van een Gelrepas.

De gemeenteraad heeft dat onlangs besloten. Dit voorjaar ontstond er ophef over de goedkopere versie van de kaart, toen bleek dat burgemeester en wethouders die wilden afschaffen. Critici verweten hen dat ze dat besluit hadden weggemoffeld in de financiële stukken. Wethouder Ronals Paping bestrijdt dat te vuur en te zwaard: volgens hem heeft het plan tot afschaffing duidelijk in allerlei gemeentelijke documenten gestaan die zijn aangeboden aan de gemeenteraad. Veel raadsleden weerspreken dat, hen was het niet opgevallen.

Geen 62 euro maar 27

De SP begon een petitie om de goedkopere kaart (geen 62 euro maar 27) terug te krijgen. Deze goedkope kaart was in 2015 ingevoerd op aandrang van de SP. Ze was te koop voor volwassen Arnhemmers zonder ID-kaart of paspoort of voor mensen van wie deze documenten binnen een half jaar zouden verlopen. Buurgemeenten kennen de goedkopere variant niet. Burgemeester en wethouders besloten de constructie te wijzigen, omdat lang niet iedereen in deze groep tot de lage inkomens horen.

Niet via oude constructie

Een poging van de SP om de kaart weer via de oude constructie terug te krijgen, is gestrand in de gemeenteraad. Daar werd wel een motie aangenomen om een goedkope kaart her in te voeren voor de lage inkomens. Volgens meerdere partijen onder aanvoering van GroenLinks is dat eerlijker. Ze hebben daar 22.500 euro voor over. Dat betekent dat er voor minder goedkope kaarten geld is dan voorheen. Vorig jaar zijn er 1314 verkocht, nu zou er geld zijn voor ongeveer 600 stuks.