Toneelschool Arnhem nu vrij van 'goeroes' die seks hebben met studenten

ARNHEM - Seksuele relaties tussen docenten en studenten komen tegenwoordig op Toneelschool Arnhem niet voor. Dat zeggen pas afgestudeerde studenten naar aanleiding van het bericht van gisteren over oud-studieleider Anne Buurma, die in 2000 werd ontslagen vanwege seksueel wangedrag.

Het nieuws over Buurma, dat naar buiten kwam via de Volkskrant, is op de Arnhemse Toneelschool absoluut niet ingeslagen als een bom. Iedereen kende het verhaal.

Kleine opleiding

,,Het is iets van vroeger, tegenwoordig komt dat niet voor’’, zegt Anne Rietmeijer, die dit jaar is afgestudeerd aan de opleiding. ,,Het is een zaak die iedereen kent, maar tijdens mijn studie is zoiets niet gebeurd’’, zegt haar oud-klasgenoot Tessa de Lange. Enzo Coenen, ook net afgestudeerd, zegt dat iedereen het geweten had, als het wel was voorgekomen. ,,De Toneelschool is een heel kleine opleiding, met maar 40 studenten. Per jaar zit je met zijn tienen. We hebben twintig docenten. Als er iets was gebeurd, dan hadden we het allemaal geweten.’’

Verhalen over studiobazen die actrices rollen geven op voorwaarde van seks, zijn zo oud als de filmindustrie. De zaak rond de Amerikaanse filmproducer Harvey Weinstein leidde recent tot de #metoo-actie, die veel vrouwen ertoe heeft gebracht misbruikzaken uit hun leven naar buiten te brengen. Oud-docent Jappe Claes van Toneelschool Amsterdam verloor er zijn baan door bij Het Nationale Toneel.

Goeroe

De Arnhemse docent Buurma was volgens zijn studenten een soort goeroe die zijn klasjes op een sekte-achtige manier leidde. Hij ging mee de kroeg in en had seks met de geïntimideerde studenten alsof het vanzelfsprekend was. Vanuit Spanje, waar hij nu woont, liet hij weten zich van geen kwaad bewust te zijn. ,,Ik heb nooit iets illegaals gedaan, ik ben er ook altijd voor uitgekomen.’’

De in 2017 afgestudeerde Coenen kan er boos om worden. ,,Op de Toneelschool gaat het er heel persoonlijk toe’’, zegt hij. ,,Je bent kwetsbaar, als je op het podium staat en je moet je helemaal geven. Daarvoor is een groot vertrouwen tussen studenten en docenten nodig. Het is walgelijk als iemand daar misbruik van maakt.’’

Procedures

Directeur Gaby Allard van ArtEZ Theater & Dans, waaronder de Toneelschool sinds 2002 valt, zegt dat studenten bij problemen achtereenvolgens terechtkunnen bij een mentor (die geen docent is), een decaan en een vertrouwenspersoon. Er is een gedragscode die relaties tussen docenten en studenten verbiedt. ,,Zou de vertrouwenspersoon met een ernstige misstand geconfronteerd worden, wat in mijn tijd nooit gebeurd is, dan zijn daar procedures voor en zouden we actie ondernemen.’’

Hoofd opleiding Ernst Brachers van de Toneelschool zegt dat één enkele docent niet in staat is macht over studenten uit te oefenen. ,,Samen bespreken de docenten de studenten onder leiding van een mentor. Goeroes hebben we hier niet.’’