Gokverslaafde penningmeester plunderde personeelspot Rijnstate: ‘Verschrikkelijk wat ik heb gedaan’

Nieuw boek over Harten­stein in Oosterbeek: van kraamkli­niek tot oorlogs­front

12 januari ARNHEM - Per ongeluk’ groeide de lieflijke villa Hartenstein in Oosterbeek tijdens de Slag om Arnhem uit tot het hoofdkwartier van majoor Roy Urquhart, commandant van de Eerste Britse Airborne Divisie. Laurens van Aggelen duikt in zijn boek ‘Airborne Museum Hartenstein’ in de geschiedenis van de buitenplaats: van kraamkliniek tot oorlogsmuseum