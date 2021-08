Goud voor Arnhem; hoofdstad verantwoordelijk voor meeste Olympische medailles van Gelderland

Het onderzoek, gedaan door een zoekmachine voor vakantiehuizen, richtte zich alleen op de Olympische Zomerspelen. Nederland debuteerde in 1900 op de tweede editie van de Zomerspelen, die gehouden werd in Parijs. Het onderzoek keek hiervoor enkel naar de geboorteplaats van de sporters. Landelijk staat Arnhem op de 10e plaats.



Van alle steden in Gelderland, hebben sporters met Arnhem als geboorteplaats dus het vaakst een medaille binnengesleept: 14 medailles, door 13 sporters. Het voltallige landenteam voor het touwtrekken dat aan de Spelen in 1920 in Antwerpen meedeed en zilver won, kwam uit Arnhem. Touwtrekken was destijds nog een olympische sport; inmiddels niet meer. Ook roeister Marit van Eupen, die in Athene in 2004 brons won met de lichte dubbel-twee en in Peking in 2008 zelfs goud, komt uit Arnhem.



Na Arnhem heeft Nijmegen de meeste medailles 'verdiend’; op de landelijke ranglijst staat Nijmegen op de 19e plaats met 9 medailles die zijn binnengehaald door 8 sporters. Ook Tiel komt voor op de ranglijst (plek 32), net als Wageningen (plek 34).