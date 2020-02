Gouden kettingen met geweld gestolen van bejaarde vrouwen (94 en 81) in Dieren en Velp

De gewelddadige overvallen kwamen dinsdagavond aan de orde in het tv-programma Opsporing Verzocht . Op 22 januari belde een man om 18.30 uur aan bij een woning aan de Bankertlaan in Velp. De man vroeg om een glaasje water en rukte vervolgens de ketting van de hals van de vrouw.

Bloeduitstorting

31 januari gebeurde een soortgelijke overval in de Schimmelpennincklaan in Dieren. Hier stond de dader plots bij de oude vrouw in de keuken en rukte de ketting van haar hals. Het tv-programma liet daarbij een foto zien waarop duidelijk te zien was dat de vrouw een enorme bloeduitstorting onder haar kin had opgelopen. De vrouw kwam ook ten val.



De politie denkt dat de dader snel de kettingen wil verkopen. Daarom wordt nu direct via Opsporing Verzocht de publiciteit gezocht.