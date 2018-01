Goudvissen in de Jansbeek

ARNHEM - Een groepje Arnhemmers heeft vrijdagavond elf goudvissen uitgezet in de Jansbeek, die sinds eind vorig jaar dwars door het centrum van de Gelderse hoofdstad loopt. Deze daad is verricht in de buurt van de Vitessebrug, vlakbij het filmhuis in aanbouw. Dat melden diverse websites. De actie is ingegeven door de wens wat leven in de brouwerij te brengen.