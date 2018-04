Grafrust die eeuwig duurt op een akker in Oosterbeek

Verdachte overvallen pizzakoeriers langer vast

11:04 ARNHEM/ NIJMEGEN - De 20-jarige Arnhemmer die dinsdagochtend in Nijmegen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij meerdere berovingen van pizzakoeriers in Nijmegen en mogelijk Arnhem, zit nog vast. Hij is gisterochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris in Arnhem en blijft voorlopig nog twee weken in de cel, aldus een woordvoerder van de rechtbank.