Grand Café Metropole in Arnhem, iconisch horecabedrijf uit 1923, sluit in crisistijd: ‘Er stonden vaste gasten bij ons binnen te huilen’

ARNHEM - Grand Café Metropole, het iconische horecabedrijf uit 1923 aan de Steenstraat in Arnhem, stopt per direct. De verstrekkende gevolgen van de lockdown tijdens de coronapandemie zijn het bedrijf toch nog noodlottig geworden.

,,Er stonden vandaag gasten bij ons binnen te huilen”, verzucht eigenaresse Ferny Gieling ontroerd. Ze noemt de sluiting triest voor iedereen die de Metropole na aan het hart ligt en slecht voor het aanzien van de Steenstraat.

,,Wij hadden het liever anders gewild maar we hebben helaas geen overeenstemming kunnen bereiken met de pandeigenaar en de brouwerij om de pijn van de coronasluiting te delen. Uiteindelijk was verkoop van de zaak de enige optie om de achterstanden te betalen. Die verkoop is helaas niet gelukt. Geïnteresseerden durfden het risico niet aan vanwege de complexe huurconstructie, de huurprijs en de onzekere economische situatie die is ontstaan door de Oekraïnecrisis.”

Laatste groet via sociale media

Afgelopen zaterdag werd een bezoekje aan Metropole nog warm aanbevolen op de sociale media. ‘Winkelen in de Steenstraat en dan een lekkere cappuccino bij Metro', weerklonk het op Facebook. Inmiddels is een nieuw, triest bericht op sociale media verschenen. 'Beste gasten van Metropole. We hebben de moeilijke beslissing genomen om met onmiddellijke ingang de deuren van Metropole definitief te sluiten. We danken onze zakelijke relaties voor de samenwerking en speciaal onze gasten voor jullie bezoek en gezelligheid.’

Tien maanden dicht, tien maanden beperkt open in coronatijd

Gieling wijst erop dat Metropole tien maanden dicht is geweest en tien maanden beperkt open. ,,In hoogtijdagen hebben we hier plek voor 150 mensen maar tijdens de coronamaanden mochten hier niet meer dan 30 mensen binnen zitten of op het terras. Voor iedereen in de horeca was het ten tijde van de coronapandemie anders. Wij hebben vooral een hoge omzet in de donkere wintermaanden. Helaas moesten wij twee keer dicht in de winter, uitgerekend in de tijd dat wij het geld moeten verdienen. Tijdens de winter zitten we altijd tjokvol. Met veel borrels en feesten rond de feestdagen aan het einde van het jaar en rond nieuwjaar."

Volledig scherm Ferny Gieling in Grand Café Metropole, ook wel de 'huiskamer van het Spijkerkwartier' genoemd. © Gerard Burgers

‘Corona is nog niet weg, mensen zijn terughoudend in horecabezoek’

Gieling vervolgt: ,,Tegelijkertijd merk je ook dat corona nog niet weg is en veel ouderen nog terughoudend zijn in het bezoek aan de horeca. Dat zie je ook bij de theaters, die doorgaans nog steeds geen volle zalen trekken. De afgelopen zomer na corona is voor ons niet goed verlopen. Onze vaste gasten gaan er op uit zodra de zon schijnt. Deze zomer gingen de mensen op inhaalvakanties, naar vrienden, familie en evenementen. Ze gingen dan niet naar ons. Voor Metropole zijn zakenlunches, bedrijfsborrels en bedrijfsfeesten altijd een belangrijke bron van inkomsten geweest. Wij hebben daar de ruimte voor. Door corona viel dat allemaal weg. Nog steeds werken mensen veel thuis. Dat zorgt ervoor dat ook de bedrijfsmatige klandizie nog steeds niet op het niveau terug is van voor de corona.”

‘Onzekere tijden voor het midden- en kleinbedrijf’

Gieling schetst haar vaste gasten als mensen met een goed salaris. ,,Ze kunnen zich best wel wat veroorloven maar je ziet nu mensen echt schrikken als ze het bonnetje zien bij het afrekenen. Ook bij ondernemers speelt dat een rol, bij bedrijfslunches en vergaderingen die ze normaal bij ons houden. Ze maken zich zorgen over de hoge energielasten en andere kostenstijgingen. Dat speelt allemaal mee. Het zijn zeer onzekere tijden geworden voor het midden- en kleinbedrijf. Het is de optelsom van verschillende factoren die hebben gemaakt dat we in moeilijkheden kwamen. Het is verdrietig, maar we hebben er alles aan gedaan om het recht te trekken. Het is jammer genoeg niet gelukt”

Volledig scherm Het rolluik is neergelaten voor de gesloten deuren van Grand Café Metropole aan de Steenstraat in Arnhem. Er komt een einde aan 99 jaar geschiedenis van de gerenommeerde zaak. © DG