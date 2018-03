Grenzeloos verliefde Joanne is terug in Arnhem, met haar NBA-scout

Het is meer dan tien jaar geleden dat Joanne op haar 21ste voor twee maanden naar Brazilië ging om Braziliaanse vriendinnen op te zoeken die ze ooit in Londen leerde kennen.



Tijdens het uitgaan op een zondagavond in een club in São Paolo spotten Van Vulpen en Lemes elkaar. ,,Joanne en ik hadden elkaar al snel gezien, want zij is ook lang’’, vertelt de 37-jarige Lemes met een vrolijke twinkeling in zijn ogen.



Hij had die dag gebasketbald. Wat hij tot twee jaar terug nog op het hoogste niveau in Brazilië deed. Lemes had geluk: een half jaar voordat hij stopte als basketballer, kreeg hij al een droombaan aangeboden. ,,Ik heb in Amerika gestudeerd en gebasketbald met een scholarship. Daar leerde ik Austin Ainge kennen, zoon van basketballegende Danny Ainge. Danny is de algemeen directeur van de NBA-ploeg Boston Celtics’’, vertelt de Braziliaan.